河南多地持續受洪災影響，鄭州滎陽21日有救援隊在一個坍塌房屋的廢墟中，救出一名已被埋一日一夜的約3個月大女嬰，只是其母親至今仍下落不明。

香港東網報導，有網民在網上發文，指鄭州市滎陽市崔廟鎮王宗店村與外界失聯，道路被大水沖斷，有一對母女被困，從20日下午2時起失聯。救援隊周三接報到場，將該名被困嬰兒救出送往鄭州的醫院，暫沒有生命危險。惟她的母親仍在廢墟當中，不知所終。

該嬰兒的王姓家屬表示，當地已連續兩日下大雨，附近河水突然暴漲，山泥傾瀉沖毀房屋，有民眾來不及撤離，瞬間被掩埋。該名家屬強調，村內有一名4至5歲的女童亦被壓住，獲救時已無生命跡象，情況嚴重。

河南暴雨持續，洪水氾濫嚴重，自16日至今，全省103個縣市、區共300.4萬人受災，已導致33人死亡，8人失蹤。相關部門已撤離37.6萬人避險，緊急疏散安置25.6萬人，農作物受災面積215.2千公頃，直接經濟損失12.2億元人民幣。