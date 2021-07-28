惡狼保全羅育祥難忍對少女特殊偏好，去年8月略誘高雄14歲少女，將人拘禁在新竹豪宅密室還下藥拍不雅照，事後還辯稱少女「帶手機」赴約才對其下手「處罰」。高雄地院依兒少性剝削條例等罪判11年6月，但羅並未上訴，檢方向法院聲請定執行刑，法官合併偽造文書、性侵兩罪嫌，認定應執行21年9月，仍可抗告。

羅2018年曾犯下2起下藥強制性交案件，不但沒有悔改，2020年又以相似手法犯案，在臉書貼文徵「電競陪玩」工讀生，吸引高雄14歲少女上門應徵。羅男陸續用信封裝現金、手機等，寄超商「店到店」給她，並兩度南下跟少女碰面，之後佯稱可轉正職，2020年8月中午誘拐少女搭高鐵至新竹，被盧姓男友人載去豪宅。

羅先將少女下藥迷昏，再帶進豪宅4樓天花板闢建的夾層，還偷拍不雅照片。同時間，他以3000元代價要盧男開車帶少女手機去亂繞，企圖誤導警方尋人。羅妻、豪宅王姓管理員見員警前來查訪，還幫忙掩護。為了故布疑陣，羅妻還特地到派出所謊報羅為失蹤人口。

警方9月1日三度搜索才發現密室，救出少女，還發現羅購買訓練寵物用電擊項圈，企圖控制少女行動。檢方認為羅無法自我克制，觀念嚴重偏差，心理已達病態，人格極度異常，再犯風險高，要求法院從重量刑。

高雄地院審理時，羅辯稱少女違背承諾、私自帶手機赴約，會害他交保被撤銷，才下藥「處罰」少女。法官批羅極度以自我為中心，合理化自己偏差的行為，且毫無悔意，依兒少性剝削條例等罪判刑11年6月。

但羅男最後並未上訴，檢方因此向法院聲請定執行刑，經審理後，加上另又因偽造文書部分與性侵等罪嫌判10年7個月，前後案合併，必須要執行21年9月，可抗告。