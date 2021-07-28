宏匯廣場加強防疫，領先全台引進東元電機智能消毒防疫機器人，由防疫小尖兵：「章魚與小飛龍」帶領著消毒機器人全天候24小時在商場各樓層，為顧客與全體同仁防疫把關，確保購物空間更安心。

宏匯廣場表示，商場持續滾動式調整各項防疫措施，除加強基本防疫工作外，宏匯廣場率先引進「東元電機智能消毒防疫機器人」，全天候在商場各樓層，24小時不間斷地自主巡迴消毒，形成安全防護網。

防疫機器人利用超音波霧化器將由純水製作的超鹼鉀離子水霧化，可捕捉空氣中的病毒，殺菌力較酒精高10倍，且對人體不會造成危害、不傷肌膚，配合裝置於機器人底部的UVC LED紫外線殺菌燈對地板照射，以達到滴水不漏的3D全方位防疫大作戰，創造安心安全的購物空間 。

智能消毒防疫機器人來回不停地穿梭在商場各樓層，逛街購物中的顧客們都相當好奇，透過說明得知是具有殺菌消毒功能的機器人，讓來到宏匯廣場的顧客感到更加安心。宏匯廣場還特地在消毒機器人上方放置館內6F YOGIBO品牌的可愛紓壓小玩偶：「章魚」、「小飛龍」動物朋友，使冰冷的機器增添了溫馨的氣氛，吸引不少大小朋友駐足圍觀，甚至還會跟著消毒機器人巡繞賣場。

宏匯廣場指出，自7／27週二起，恢復正常營業時間：週日至週四11：00~21：30；週五、週六11：00~22：00，部份場域仍遵照防疫規定暫不開放。