1名國中少女在網路上認識林姓男子，進而網戀成為男女朋友，兩人第1次出來約會，就與林男當街大膽「野砲」，完事後林男傳訊關心「順便把下面沖一下」，沒想到這句話被少女母親發現，因而挨告。台北地檢署偵結，依與未滿16歲少女性交等罪起訴林男。

檢警調查，林男在交友軟體SOUL上認識15歲的少女，今年2月5日下午2時許約她出來約會，2人吃完飯後，散步到台北市廈門街一處偏僻巷弄，林男見四周沒有人，再也按捺不住，開口詢問少女能否就在這裡發生性關係。

少女同意後，林男就開始對少女擁吻、撫摸，然後坐在地上，讓少女跨在他身上搖晃，性交得逞。完事後，林男還傳訊息給少女「順便把下面沖一下」，未料這句話被少女母親發現，在母親質問之下，少女只好全盤供出。

少女父母得知此事，氣得控告林男，林男到案承認與少女性交，但強調雙方合意；檢察官比對雙方說詞後，認定是合意性交，但因少女未滿16歲，林男行為仍觸法，遂依與未滿16歲少女性交等罪將他起訴。