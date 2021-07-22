吳亦凡涉誘騙性侵陸點名封殺 許聖梅曝嚴重性：做任何澄清都沒救

大陸男星吳亦凡近日被網紅都美竹爆料以「酒桌選妃」方式誘騙女性，其中包括許多未成年女性、學生都在受騙名單內，讓他被大陸官媒直接點名，並強調對劣跡藝人「零容忍」，形同封殺。資深媒體人許聖梅接受《中時新聞網》訪問強調其嚴重性，「這個爆料內容就像炸彈，因為吳亦凡犯的錯誤遠比范冰冰逃稅更嚴重，已涉及違法事件。」

網紅都美竹爆料吳亦凡以「酒桌選妃」方式誘騙女性 （圖／微博@都美竹）

吳亦凡不只是偶像，還參與了許多戲劇演出，更是選秀節目的導師，作為演藝圈的一線男星竟然被爆這樣的性醜聞，實在令人震驚。許聖梅指出，就目前網路上的資訊看來，這已不只是桃色糾紛，恐怕涉及的是刑事上面的問題，隨著事件越滾越大，多個代言品牌也紛紛與他解約切割，為此他還得面臨幾十億以上的賠償金。

大陸官媒今(22)日也發布文章痛批吳亦凡，「作為一個失敗的、無藝且無德的偶像產品，他都不適合在公眾平台再拋頭露面了。」許聖梅則表示，一個對年輕人有非常大影響力的公眾人物，發生這樣的事大陸官方是不會容許，並透露無論他的公關團隊或經紀公司，接連對此做出回應和澄清聲明，都只會讓吳亦凡跌入谷底的聲望再往下跌而已。

吳亦凡被點名封殺文件曝光。(取自微博)

除此之外，許聖梅也提到，很多人會把吳亦凡的狀況拿來跟羅志祥相比，但其實這兩件事天差地遠，畢竟羅志祥當時是和前女友周揚青有一些感情上的紛爭，所以社會大眾還是會將他定位在處理感情的不當，不過吳亦凡這次的醜聞，卻是仗著他的權勢去欺騙這些少女，這犯下的錯誤實在太嚴重了，對他的演藝事業絕對會造成非常大的影響，也是很難再挽救的。