男星吳亦凡深陷桃色風波，接連爆出酒局選妃、誘姦未成年女性等性醜聞，男神形象徹底破滅，目前國內外已經15個代言品牌大動作切割，粗估吳亦凡損失20億元台幣，連大陸官媒都抨擊：「道德比粉絲群體的平均還低」，狠批吳亦凡失敗、無藝又無德，早該被市場淘汰。

吳亦凡人設崩塌，連央視都發聲，形同將他封殺，大陸官媒《人民日報》也痛斥，吳亦凡業務能力低下，無法靠作品說話，只能靠人設吃飯，明明維持完美正面的道德形象是職業需求，如今卻徹底崩壞，「作為一個失敗的、無藝且無德的偶像產品，他都不適合在公眾平台再拋頭露面了。」

《人民日報》怒轟吳亦凡無藝無德又失敗。(圖/翻攝自《人民日報》微博)

報導指出，吳亦凡是一件有5000萬粉絲喜愛的娛樂商品，卻遭到醜聞纏身，怒批他「道德甚至比自己粉絲群體的平均水平還低」，同時也直言，吳亦凡到大陸發展7年，已經撈了20億人民幣（約88億元台幣），早在5年前床照事件時，他就應該被淘汰，當時卻被洗白。

《人民日報》撂下重話，吳亦凡無法達到偶像帶領粉絲成長的效果，不管最後他是否入獄，都應該要強制退出演藝圈，「現在被市場淘汰，也算是他能給中國做的最後一件好事。」