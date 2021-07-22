港星孫耀威曾以電視劇《懷玉公主》走紅，近年把事業重心轉往大陸後當起直播主，據悉他直播2小時就能進帳7位數港幣，在網路上再度翻紅，沒想到日前卻傳出他搶劫金飾店的消息，監視器畫面也跟著曝光，瞬間引起網友一面倒怒批。

日前網路上流傳一段影片畫面，一名男子潛入金飾店，當場掏槍對準店員，威脅對方交出金條，店員嚇得摀住嘴巴，動都不敢動，男子隨後將大量金條裝入背包後迅速離開，而影片上還有斗大的標題：「爆料歌手孫耀威，竟深夜潛入金店」，消息曝光後立刻掀起熱議。

孫耀威被爆持槍搶劫金飾店。(圖/翻攝自微博)

不少網友都訝異當紅歌手竟會搶劫，眼看謠言越傳越誇張，有知情人士出來解釋這其實是孫耀威為了宣傳直播拍的短片，手上拿的不是槍，而是吹風機，找不到插座才會去找店員幫忙，「詢問是否有插頭，要吹帥氣髮型直播」，而金條則是巧克力，他還當場吃起來。

當初影片釋出時，不少人還讚賞孫耀威的創意，沒想到如今又被翻出，還造成嚴重誤會，還是有不少網友認為孫耀威的行為太過火，就算是宣傳直播也不該作勢搶劫，怕小孩看到會模仿，成為反面教材，意外掀起爭議，對此，孫耀威方面還沒有回應。