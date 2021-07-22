現代科技發達，不少人會透過社群媒體或是交友平台認識異性，但也可能因此抓到另一半偷吃的證據。英國一名女子日前發現男友的行為十分怪異，不管到哪都一直黏著手機，懷疑他可能出軌，好奇之下偷看了男友的IG私訊內容來確認，沒想到竟意外發現男友的特殊癖好。

根據外國媒體的綜合報導，英國一名女子日前發現22歲的男友路易斯戴維斯（Louis Davison），無論走到哪都帶著手機，並不停查看手機是否有訊息，她便懷疑男友出軌，質問對方未果憤而提出分手。但女子即使分手，依然擁有男方社群媒體的帳號密碼，好奇心驅使下便登入路易斯戴維斯的IG帳號，查看劈腿的對象長怎樣。

沒想到登入IG的私人訊息後，竟意外發現路易斯戴維斯不僅謊稱自己只有15歲，聊天的對象還都是13~15歲之間的「蘿莉」，對話中除了有不少鹹濕及性暗示的內容外，路易斯戴維斯甚至誘導多名青少女提供猥褻影片給他，女子才驚覺路易斯戴維斯有戀童癖，她擔心已有多名青少女因此受害，趕緊提供資料報警處理。

路易斯戴維斯後來被警方以企圖煽動13歲少女從事性活動、與2名未成年少女發生性關係等多項罪名起訴，之後他將面臨2年的有期徒刑，法官亞當斯（Robert Adams）甚至認為他的罪行相當嚴重，因此不可緩刑。★中時新聞網關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。