女星林餅乾(夏乙薇)臉蛋甜美、身材高挑惹火，擁有32D罩杯上圍，時常在各大節目上活躍，分享自己過去的感情經歷，日前她在節目上坦言曾碰過男友劈腿，誇張的行徑對她造成很大的陰影，導致她之後對感情都不太信任，很容易起疑心，甚至到了得心病的地步。

夏乙薇在節目《單身行不行》表示，她的個性獨立，但因為家庭不完整，特別想要擁有自己的感情，她給男友很大的自由，幾乎不怎麼管，當時的對象也都會固定報備，給她滿滿的安全感，沒想到某天朋友竟告訴她，在路上看到男方和陌生女子相當親密。

當時夏乙薇還幫男友說話：「那是跟他媽媽，有傳照片給我看。」直到看到朋友傳來的照片，男友身旁竟是沒見過的年輕女性，才讓她起了疑心，決定偷看男友的手機，她直接在LINE搜尋「想你」，沒想到出現的聊天室竟然是男友兄弟的大頭貼，一點進去才發現男友和小三的親密對話。

男友聯合媽媽一起欺騙夏乙薇。（圖／翻攝自單身行不行YouTube）

夏乙薇透露，她這才發現男友跟兄弟早已串通好，之前還會假裝兄弟分手，其實是和小三熱線，更誇張的是，她看到對話記錄才得知，先前男友告訴她要帶媽媽去花蓮，男方媽媽和她開視訊，告訴她不要想太多，沒想到竟然是母子兩聯合起來騙她，其實同行還有小三，東窗事發後，男友媽媽還辯稱：「要多看多接觸，才能找到自己適合的」，讓她三觀全毀。

(中時新聞網)