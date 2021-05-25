天王劉德華縱橫演藝圈多年，拍過無數電影、戲劇作品，敬業態度也是眾所皆知，凡是和他合作過的對象都讚譽有加，網路上就流傳，劉德華能夠紅這麼多年，爬到天王地位，不只是因為謙虛敬業的態度，也和泰國白龍王的智慧提點有關係。

白龍王聲名遠播，凡給他算過命的人都說準，就算他過世了，神蹟仍不斷被拿出來討論，因此在他生前，兩岸三地不少大咖藝人都會去朝聖參拜，劉德華也曾在事業碰壁時，請白龍王指點迷津，當時白龍王告訴他，不需要著急和擔心，他的事業高峰還沒有到，將來會有十年大運。

白龍王告訴劉德華他一輩子都會走演藝圈這條路，只要懂得謙虛，必定會紅很久，提點他這條路要慢慢走，因此不少報導和網路消息都瘋傳，劉德華一直謙虛待人，都是聽了白龍王的告誡，才能大紅大紫到今天。

事實上，白龍王是來自泰國的著名道教法師，相傳可以幫信徒指點迷津，且非常靈驗，過去羅志祥也曾到泰國拜見白龍王，當時對方告誡他「想要大紅大紫，必須先戒色10年」，然而他不到10年便破戒，儘管已經爬到高處，最後卻還是重重摔下，而且正是因為「女色」。

(中時新聞網)