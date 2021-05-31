A股開市個別發展 深成指漲22點 12:452021/05/31 工商 楊晴安 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 A股31日開市個別發展。上證指數開市報3,600點，跌不足1點；深成指開市報14,874點，漲22點，漲幅為0.15％。 香港信報報導，滬深300指數開市報5,318點，跌3點；創業板指數開市報3,246點，漲13點，漲幅為0.43％。 大陸國家統計局公布，5月份大陸製造業採購經理指數（PMI）降至51，微低於上月0.1個百分點，略遜於市場預期51.1，但仍繼續位於臨界點以上。 電金傳產紛反彈 台股早盤大漲逾200點 中國移動啟動回歸A股上市 陸3大電信商將齊聚A股 (工商 ) #開市 #A股 #個別 #漲幅 #深成指 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 金融股第一家 京城銀股東會 電子投票占9成 11:472021/05/18 財經 110指考今起報名 新增考場違規項目「攜帶活體動物」 11:332021/05/18 新消息 《期貨》甩開疫情隱憂 5月台指期開盤大漲300點 09:102021/05/18 財經 大陸網紅自爆炒股 點名個股齊跌 04:102021/05/18 全球財經 防疫、遠距產業 躍投資發燒星 04:102021/05/18 財經要聞 台股大跌沒在怕… 外資大買334億 04:102021/05/18 財經要聞 外資助攻衝刺520 台股強彈750點重返萬六 12:002021/05/18 財經 滬指午盤收升2點 深成指跌28點 12:302021/05/18 財經 《港股》科技、黃金股領軍 恆指開高走高 10:522021/05/18 財經 長榮、陽明漲停買不到 這波崩盤藏2大隱憂 10:442021/05/18 財經 《台北股市》台股短打融資洗出場 2倍槓桿型ETF單日飆漲逾1成 12:172021/05/18 財經 財經熱門新聞 吃下政府大訂單 高端疫苗竟殺跌停 網驚曝1句恐怖真相 - 財經 鋼價不是大陸說了算 17檔鋼鐵攻頂 下波換這種股票噴出 - 財經 不斷更新》疾管署加持沒用？高端疫苗股價跌停 台股開盤漲逾百點 - 財經 封殺虛幣近了？美欲下重手 比特幣、狗狗幣全遭殃 - 財經 台股收復萬七 收盤漲197點 高端疫苗訂單到手股價苦吞跌停 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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