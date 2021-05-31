A股31日開市個別發展。上證指數開市報3,600點，跌不足1點；深成指開市報14,874點，漲22點，漲幅為0.15％。

香港信報報導，滬深300指數開市報5,318點，跌3點；創業板指數開市報3,246點，漲13點，漲幅為0.43％。

大陸國家統計局公布，5月份大陸製造業採購經理指數（PMI）降至51，微低於上月0.1個百分點，略遜於市場預期51.1，但仍繼續位於臨界點以上。

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(工商 )

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