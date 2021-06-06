近期北上資金單日流入A股金額頻創紀錄，投信法人認為，今年第1季A股企業獲利普遍表現亮眼，但過去3個月股市震盪整理，預期下半年有望回歸基本面而轉強，建議可逢低分批布局中國A股基金，參與後市經濟成長動能。

5月25日單日北向資金淨流入217億人民幣的創新高紀錄，觀察技術面，目前上證、滬深300指數已從波段底部轉趨向上，月、季線逐步翻揚。國內基金投資人則從4月就持續在低檔加碼，帶動中國A股及大中華基金持續維持淨申購。

隨服務及消費行業緩步回升，大陸券商看好今年下半年大陸經濟增長更趨平衡，國海證券研究團隊認為，A股市場將回歸原本的經濟周期，市場結構將回到科技和核心資產上來，第3季有望出現向上突破。

國信證券認為，第2季後A股市場可能迎來年內第二波主升浪行情；結構上看，中國優勢競爭企業依然是長期投資方向，不會受通膨和流動性變化太大影響，短期通膨交易機會可關注週期產業和金融。

復華中國新經濟A股基金經理人徐百毅表示，大陸2021年經濟成長年增率可望達8％以上，超過政策目標的6％；物價指數(CPI)年增率則在3％以下，人民銀行將維持利率不變，另在去槓杆政策下，新增社會融資總額將放緩，並透過公開市場操作，調節市場流動性。

徐百毅認為，在偏中性的貨幣政策下，A股的資金行情減弱，盈利增長將是驅動股市行情的主要動力，且因政策預期調整使波動度提升，不利高估值類股，投資操作上建議提高價值股比重，選股重於選市，看好消費、科技、醫藥等獲利成長穩定之龍頭優勢個股。

(旺報 )