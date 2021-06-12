隨著疫苗施打率提升，美國經濟逐漸解封，這也造成通膨數據飆升，儘管美國政府及聯準會都認為通膨是短暫現象，但投資專家Stanley Druckenmiller認為，聯準會的寬鬆貨幣政策已經為投資者建立一種安全的假象，讓人忽視通膨的存在。

美國勞動部周四公布5月物價指數（CPI）年增5%，且扣除波動性因素後的核心物價指數年增3.8%，創下 1992 年以來的新高紀錄，儘管物價指數持續飆高，但美股絲毫不受影響，標普500指數還衝上歷史高點。

對此，知名對沖基金Duquesne Family Office執行長Stanley Druckenmiller表示，市場尚未針對這種危機表態，尤其聯準會的寬鬆貨幣政策讓投資者忽略風險，要等到聯準會不再漠視市場訊號才會有所轉變。

事實上，包括聯準會主席Jerome Powell與財政部長Janet Yellen都公開表態目前的通膨跡象是短暫的，且今年很難調整現在的寬鬆貨幣政策與相關經濟策略，此舉引發市場正反兩派爭論，有專家批評忽略通膨將可能導致金融危機。

Stanley Druckenmiller先前也曾公開批評聯準會的做法，他說：「可以理解疫情期間的寬鬆政策，但隨著經濟復甦造成市場過熱，聯準會應該即時做出調整，而不是忽視風險。」