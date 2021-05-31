喧騰多年的「台大宅王」張彥文當街狠殺林姓前女友47刀情殺案，最高法院今年2月判處張男無期徒刑定讞，但張行凶前在日本旅遊期間，對林女強拍裸照，雖然法院以犯罪地在境外，判處張無罪，不過，台北地檢署仍以張男當年被查扣的筆電、手機屬於拍裸照的犯罪工具，依法聲請沒收獲准。

張彥文擁有台大土木碩士高學歷，曾率系隊參加「台大我最宅」電玩比賽奪冠，獲「台大宅王」稱號。畢業後在知名會計事務所任審計員，2013年11月張透過台大批踢踢BBS站聯誼版結識林女，2人交往後，林女發現他易怒、有暴力傾向，提議分手。但張極力挽回，邀林共赴日本旅遊，測試感情能否繼續下去。

但張旅遊期間在飯店對林女施暴、強拍裸照，揚言殺她，林女回台後協議分手。張卻不肯放手，2014年9月22日清晨帶刀到林住處外埋伏，見林出門，持刀尾隨當街砍殺林47刀死亡，張逞凶後，竟變態脫下對方褲子親吻下體。

北檢對張求處死刑，一審判無期徒刑，高院更一審輕判15年，更二審改判無期徒刑，張及檢方都提上訴，今年2月，最高法院駁回上訴，張被判無期徒刑確定。另死者家屬求償1261萬多元，張的父母表示願意全數賠償，雙方達成和解，張的父母並先支付450萬元，民事官司已告落幕。

但檢察官當年偵辦本案時，曾搜索查扣張的筆電、手機，發現裡面有被害人裸照，認定張另涉犯竊錄身體隱私部位罪，但法院因張拍攝行為及地點均在境外，法律並不處罰，判張無罪確定。

不過，檢察官認為張被查扣的筆電、手機屬於犯罪工具，日前依《刑法》沒收規定，向北院聲請單獨沒收，法官已裁准沒收張的筆電、手機。可抗告。

(中時 )