中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（6）日表示，針對苗栗縣電子廠（京元電）群聚事件，指揮中心已即刻設立前進指揮所，做出所有外籍移工停止上班隔離，但薪資照付等五點措施，積極協助地方政府及廠商進行防疫，避免感染擴大，並經工業局、防疫醫師及廠方進行會勘，依防疫計畫有條件降載復工。

指揮中心今（6）日公布國內新增335例本土確定病例及校正回歸本土個案8例，總計343例；其中，分布地區以新北市160例最多，其次為苗栗縣75例。

針對苗栗疫情，陳時中指出，防疫相關措施如下包含，一、所有外籍移工停止上班，居家隔離，薪資照付；二、高風險區移工安排入住集中檢疫所；中低風險區就地居家隔離，並進行健康監控；三、本國籍員工確診者立即進行疫調，匡列接觸者，依規定進行隔離。其餘員工，加強健康監控；四、所有確診者皆已完成就醫安置；五、經工業局、防疫醫師及廠方進行會勘，依防疫計畫有條件降載復工。

有關苗栗電子廠群聚這兩天展開大規模篩檢希望及早將案例找出，陳時中表示，因應苗栗縣電子廠群聚，昨日已移出290多位移工入住集中檢疫所。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，這項措施僅針對京元電子。至於是否考慮讓大量僱用移工的企業或工廠，比照新加坡的經驗讓工廠停工？陳時中說，新加坡處理移工的經驗值得我國借鏡，台灣大型工廠若需要做企業篩檢，相關指引已經訂定，若有疑問會再請經濟部解釋更清楚。不過最主要是生活管理和健康監測，勞動部會要求擴大移工的生活空間，詳細計畫和已實行的措施，明天下午記者會將請勞動部說明

截至6月5日，第1家電子公司共計182案確診（24名本國籍、158名外國籍），已匡列接觸者399名；第2家電子公司共計12案確診（均為外國籍）；第3家電子公司共計12案確診（2名本國籍、10名外國籍）；相關疫調持續進行中。

(工商 )