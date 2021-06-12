新冠肺炎染疫後猝死案例頻傳，警方近來面對每件猝死個案的司法相驗都不敢大意，防護衣自是不可或缺，台南市1家醫美集團捐贈警方100件醫療級防護衣，感謝警察在前線守護治安與協助防疫。

台灣3級警戒期間，警方接獲民眾檢舉未戴口罩與群聚報案量大增，都依賴警員前往處理，警方的各項防護裝備更顯重要。

台灣近日傳出多起新冠肺炎無症狀確診者猝死案例，台南市警察局近日發文基層單位，轄區發生猝死案件時，員警與鑑識人員前往查驗與協助司法相驗時，需全程著防護裝備，保護自己。

台南市警局提供給基層的防護裝備有限，東區愛爾麗醫美集團體恤前線員警辛勞，捐贈100件具備醫療級的防護衣，另有豪棋建設公司捐贈250付護目鏡給市警1分局，提升警界醫療防護裝備。

愛爾麗集團執行長劉怡萱認為，醫美工作經常接觸民眾，與員警在社會防疫前線同樣有染疫高風險，因此更能感同身受。台南市警方表示，端午節獲贈防疫物資，比粽子更實用。