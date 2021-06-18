北市一名老婦接種疫苗後發燒三日，今晨被發現猝死床頭。(中時資料庫)

全台高齡長者施打疫苗後猝死案例，衛福部長陳時中今在立院被問到如何解決疫苗施打致死的現況，他表示，台灣接種疫苗後死亡通報率為百萬分之20，與各國相當，沒有危險訊號；多數死者多為高齡、有慢性病，其中3例經解剖，也確認是心血管疾病、慢性病造成，「沒有死亡個案與疫苗相關」，呼籲民眾依照順序打疫苗。

立法院今天上午再次針對防疫紓困預算進行朝野協商，由於疫苗施打後出現的不良反應、死亡案例數目不斷增加，國民黨立院黨團總召費鴻泰就特別詢問，昨天死亡個案是28人，到今天已經來到了29人，上午他詢問北市選區所在地，幾乎沒人去打疫苗；問題是，台灣若要脫離三級警戒，施打疫苗是最關鍵的方式，因此陳時中有責任向國人說明要如何解決疫苗的不良反應問題。

對此，陳時中先是否認已有29人施打疫苗後死亡，指揮中心目前接到的通報數是25人。他說，疫苗是對感染重症與死亡最有效的方式，全世界也有數億人接種過1劑；而依照經驗顯示，大規模接種後，有部分人會出現負面健康狀況，「這可能是疫苗導致，也可能與疫苗無關，而是時序的關係。」

陳時中進一步提出國際統計數據指出，目前英國接種疫苗人次有4千萬，其中在接種AZ疫苗部分，不分年齡接種疫苗後的死亡率是百萬分之29，但若不分廠牌來看，死亡率為百萬分之33，顯示AZ跟其它廠牌相等，沒有比較多。

陳時中說，在美國方面，目前共接種3億200萬劑，死亡有5000多件，死亡通報率是百萬分之16。在南韓部分，死亡通報是百萬分之27，其中接種AZ是百萬分之24，代表AZ在南韓與其他廠牌也相當。

陳時中強調，台灣自6月17日開始施打AZ後，目前75歲以上接種23萬人次，不分年齡是131萬人。就整體來看，死亡通報約百萬分之20，這與各國數據做比較也是相近。

他說，75歲以上高齡者施打疫苗，相對來看死亡通報及數目確實比較高，不過相對於其他國家，也都是這樣的數目與範圍，並沒有出現危險訊號。且此次高齡接種疫苗是從85歲開始施打，這些人的風險又更高了。

陳時中更說，我國在109年度的統計資料，75歲以上人口約143萬人，同年度大概一天要有200多人死亡，所以這樣的背景值也要納入參考。

對於死亡案例，陳時中表示，根據疫苗通報不良事件共收到25例，其中20例發生在75歲以上長者，多為高齡且有慢性病；其中3例經過司法相驗，死因與心血管疾病、慢性病相關，沒有死亡個案與疫苗相關。

陳時中表示，今天早上已跟專家開過會議，初步決定指揮中心將持續監測不良事件，也會研究是否對疫苗加註警語，讓大家更容易判斷。

陳時中呼籲，所有符合開放疫苗順序接種的民眾，要依照順序打疫苗，以建立群體免疫力。他重申，目前接種疫苗多數為年長者，他們有潛在的慢性疾病，針對通報死亡案件數的增加，也會藉由解剖調查死因。