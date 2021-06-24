近日驚傳「國產疫苗緊急授權(EUA)審議委員」遭中途撤換，食藥署對外說明「本就無固定名單，沒有撤換專家的情事」。時力立委陳椒華、時力屏東黨部主委詹智鈞、彰化秀傳醫院副院長蔡志宏今日召開線上記者會要求，衛福部盡速公開審查委員名單，此外更提到，其實美國已經不再做EUA了，原本做疫苗的藥廠都去做病毒研究了。

陳椒華指出，目前國產疫苗中，包括高端及聯亞公司已相繼完成二期其中疫苗試驗，現在只等EUA審查會議通過。但在此關鍵時刻，審委的決定將影響國產疫苗是否通過，以及國人的健康、疫苗成效，食藥署應公布審委名單。

詹智鈞說，過去國外審查EUA時，是因為時間緊迫，能取得的疫苗有限，因此不得已才採EUA做法，但今時今日，已經有許多疫苗可以選擇，政府應盡快取得有效且通過臨床證實的疫苗。

詹智鈞表示，近日宣布三級警戒再延長至7月12日，行政院長蘇貞昌又再宣布加碼勞工紓困貸款、減免電費等措施，但大家心裡想的是，什麼時候可以恢復正常生活，民眾不敢把希望賭在國產疫苗EUA審查會議的未公布專家名單上。

蔡志宏指出，現在國際上已有數款保護力較明確的疫苗，台灣應該優先採用，舉例而言，現在美國已不再審查EUA，許多進度超前於我國國產疫苗的公司，即便做到第三期初期，也已無法再申請美國EUA，都開始轉向去做變種病毒研究，並調整疫苗成分組成。

蔡志宏說，國產疫苗審查將直接影響國人健康，資訊一定要公開，否則人民若不信任政府，對政府政策會產生極大的不信任，連帶使得民眾不願施打政府宣稱有效的國產疫苗，那麼恐導致解封延後。