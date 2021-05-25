【回憶殺】藝術家的精神世界龐大精彩，卻也是孤獨壓抑的，大陸實力派演員張桐十分有才華，對待自己的事業也盡心盡力，然而卻因為壓力過大罹患憂鬱症，還曾試圖輕生過2次，所幸每次都被及時阻止，之後他更在拍戲期間差點導致失明，所幸他在老婆不離不棄的陪伴下，慢慢走出陰霾。

張桐因演出電視劇《花開也有聲》踏入演藝圈，之後又陸續接拍許多膾炙人口的作品，演技精湛的他慢慢知名度大開，然而讓他一夕爆紅的角色還是在《亮劍》中的「魏和尚」，自此張桐的好作品不斷，更獲得不少導演的認可，但在他演藝事業大好之際，他卻在拍戲期間罹患嚴重憂鬱症。

關思婷始終不離不棄，陪伴在張桐身邊。（圖/翻攝自微博）

2010年，張桐因為對自己的要求太高，加上那時候傳出他一直處處被導演針對，全盤否定他的表現，連劇組人員都跟著排擠他，導致張桐的精神狀況越來越不穩定，甚至曾2度輕生，所幸他的妻子關思婷始終陪伴在身邊，張桐才慢慢從低潮中走出，然而2013年他在拍戲期間，因為其中一場爆破戲的衝擊力過猛，導致隱形眼鏡當場碎在眼睛裡，造成張桐暫時性失明。

張桐的女裝角色大獲好評。（圖/翻攝自微博）

張桐不得不將所有工作喊卡，好好靜養，他的身影也完全消失在世人面前，直到2015年，張桐重新回到大家面前，在《二毛驢從軍記》中大膽嘗試女裝造型，獲得一面倒好評，用實力證明自己，隔年更以《絕命後衛師》獲得飛天獎影帝，也憑藉著《覺醒年代》再度翻紅，如今他還成立了自己的工作室，走過坎坷崎嶇的人生道路，一切總算都苦盡甘來。

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