大陸男星秦昊的老婆是資深女星伊能靜，因此在台灣有一定知名度，而精湛演技也讓他圈粉無數；秦昊一直以來戲約不斷，最近他在微博分享拍電視劇《獵狼者》花絮，準備騎馬時下體被踹一腳，痛到他哭笑不得。

秦昊在2014年5月公開和伊能靜談戀愛後，也讓更多人認識他，同年9月他就向大他10歲的伊能靜求婚，隔年兩人在普吉島舉辦婚禮；婚後秦昊還是專注於戲劇工作，近年來影視作品幾乎年年不間斷，最近新電視劇《獵狼者》開播也引起廣大迴響。

秦昊今日分享拍戲花絮，慘遭馬狠踹，痛到哭笑不得。(圖/ 摘自秦昊微博)

今（28）日中午秦昊在微博曬出拍《獵狼者》的「悽慘花絮」，畫面中他準備上馬時，卻突然被黑馬踹了大腿，瞬間一臉痛到哭笑不得的模樣，還自嘲「騎得多拉風，踢的就有多狠」；影片底下也有不少粉絲開玩笑，「馬沒事吧」、「你是不是搶了小馬的吃的」、「馬也是有脾氣的」、「隔著螢幕都覺得痛了」。

秦昊在和伊能靜戀愛、結婚前，在大陸早已經是家喻戶曉的名演員，他畢業於中央戲劇學院，有許多代表作品，包括《春風沉醉的夜晚》、《推拿》和《日照重慶》等等；近年他也頻繁上綜藝節目，展現有別於演員的其他面貌。

(中時新聞網)