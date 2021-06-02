一名女子的現任陳姓男友，與前任吳姓男友間有1萬元的金錢糾紛，今天凌晨互相召集人馬，相約在高雄市九如三路陸橋下談判，未料一見面就大打出手，前任吳姓男友遭打傷，自小客車車窗也被砸壞，警方出動快打部隊壓制，迅速逮捕4車5人到案。

九如三路九如橋下，有大批不明人士聚集鬥毆，現場留下一輛車窗被砸破的黑色轎車，以及一名遭毆打的吳姓男子。

高雄三民一分局在今(2日)凌晨獲報，九如三路九如橋下，有大批不明人士聚集鬥毆，警方立即派出快打部隊到場壓制，但趕到場時，鬥毆人士全都逃逸無蹤，只有留下一輛車窗被砸破的黑色轎車，以及一名遭毆打的吳姓男子。

警方表示，6月2日凌晨0時10分獲報三民區九如三路某汽車廠前有人打架，經快打部隊到場，鬥毆的一方群眾已四散，現場遺留一輛黑色轎車，左側車窗被砸破，遭毆打的吳姓男子（22歲）眼角受輕傷流血，經救護人員到場包紮後無礙。

初步瞭解，一名陳姓女子的前任男友吳男與現任男友陳男為了一筆1萬餘元的金錢糾紛、相約談判，陳男夥同朋友數人、分乘數輛汽車到場，一見到吳男的轎車，便衝下車徒手及持棍砸毀吳男車輛受損。

三民一分局獲報後，火速於2小時逮捕涉案4車5人到案，並嚴正聲明，防疫期間，絕不容許任何違法群聚及滋事行為，秉持暴力零容忍，都會依法究辦，以維社會治安。

(中時新聞網)