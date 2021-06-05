昔日香港豔星林雅詩（Grace）曾演過《PR Girls青春援助交際》、《邪教檔案之末日風暴》等三級片，其中在《邪教檔案之末日風暴》與古天樂的激情床戲，至今仍叫影迷印象深刻。然而她昨（4日）深夜開直播，卻突然與男友馬天樂發生嚴重爭執，甚至被男友狂飆髒話，痛指林雅詩給他戴了幾十頂綠帽，令林雅詩相當委屈，當場哭成淚人兒。

林雅詩與經紀公司老闆馬天樂交往3年多，去年5月馬天樂被爆劈腿女助理，還生下1女，令林雅詩相當崩潰，更諷刺自稱是蠢女人。想不到林雅詩並未因此與男友分手，據東網報導，她昨晚開直播，更突然與馬天樂爆發嚴重爭執，馬天樂不僅「臭X、死臭X、任人X」等髒話連飆，甚至怒指林雅詩一邊追求他一邊又和其他人勾三搭四，給他戴了幾十頂綠帽！

林雅詩與男友爆發嚴重爭執，讓她忍不住在直播中痛哭失聲。(取自東網)

馬天樂更臭罵林雅詩欺騙他感情，「我沒有放棄過妳呀，是妳放棄我！」林雅詩亦激動回嗆：「你說我對不起你，我還給你囉，這條命給你要不要？」馬天樂說不用林雅詩還他命，繼續痛罵：「是妳對不起我，不是我馬天樂對不起妳，我忍妳很久，一頂一頂綠帽給我戴！」接著直播畫面又突然一片黑暗，只聽到馬天樂的激動罵聲，與林雅詩的哭聲。

現年43歲的港星林雅詩，自2015年與結婚十年的商人老公溫文英離婚後，桃花不斷，先是傳出被「沙田Me」的江湖猛人翟浩琛包養，之後又爆出背著翟浩琛與馬天樂幽會，在車上親暱相處近2小時。期間她更突然消失2分鐘，才緩緩由馬天樂駕駛座慢慢起身，一度引爆討論話題。

(中時新聞網)