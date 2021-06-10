林禹（右）在《戀愛是科學》喜歡鄭暐達。（三立提供）

林禹（上）鄭暐達最近常一起直播。（三立提供）

林瑞陽與前妻曾哲貞的愛子林禹，在台視、三立周日偶像劇《戀愛是科學》飾演外表紳士、實為毒舌的美男同志戴歐文，在一次英雄救美中，喜歡上了鄭暐達飾演的「鋼鐵直男」李馬克，兩人在網路的話題討論度不斷，被網友封為「馬歐CP」，直言很期待看到鄭暐達被掰彎。最新預告中，鄭暐達對於林禹和其他人約會感到吃醋，於是追上前給了林禹霸氣一吻，短短的一幕讓許多腐女粉絲都興奮敲碗，迫不及待想看正式播出，而林禹與鄭暐達最近經常相約直播，真像一對CP在互撩，林禹的媽媽都入戲喊：「馬克，快來當我的女婿！」

林禹和媽媽每個星期都會準時一起收看《戀愛是科學》，他表示跟媽媽一起看自己拍的吻戲很尷尬，笑說之後的劇情更刺激，一定要想辦法支開媽媽，自己再偷偷去看重播。

林禹還爆鄭暐達的料，有一場戲他們兩人的臉需靠很近，在導演要喊ACTION的前5秒，鄭暐達忽然對他吐口水，林禹瞬間傻住卻又不能表現出來，只能帶著滿臉的口水開拍，鄭暐達也因吐口水的表情和動作，被大家笑稱是「草泥馬克」，儘管如此，林禹還是稱讚他：「別看他平常吊兒啷噹的樣子，拍起戲來是很嚴肅敬業的。

劇中設定為「男男CP」的林禹和鄭暐達不免有火熱的吻戲，一旁吃瓜的吳念軒調皮地問：「嘴脣軟嗎？」鄭暐達笑回：「你下次自己來親親看就知道。」林禹則再度爆料有次劇中演員一起去唱歌，大家玩開了，他作勢要親吳念軒的臉頰，沒想到他忽然把頭轉過來，兩人就嘴對嘴親下去，林禹開玩笑說：「所以這問題應該他自己回答。」

鄭暐達坦言當初接這部戲時，聽到對手是林禹真的很緊張，直到有次兩人一起搭捷運，過程中聊了很多天，開始熟稔，才發覺林禹是一個很善良的人，也漸漸放下心中的忐忑。鄭暐達透露國中時期有個很要好的男同學，無論補習、念書、吃飯都在一起，無意間得知原來這位男同學喜歡男生，因為怕鄭暐達知道後會從此與他疏遠，於是不敢對鄭暐達坦承，鄭暐達回答他：「你想太多了，我們相處了一段時間，知道你的為人，所以這並不會影響我們之間的友情。」意外讓人看到鋼鐵直男鄭暐達體貼的一面。

(中時 )