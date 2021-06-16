新冠肺炎肆虐全球，但回顧歷史，人類不乏與各種流行病交戰。特有生物研究保育中心助理研究員林大利攜手漫畫家玉子，共同創作《病毒不是故意的？！認識傳染病大小事》，細數歷史知名傳染病至新冠肺炎，透過生態保育角度，從中告訴大眾，學習如何和病毒和平相處，將是維持地球永續的生存之道。

林大利表示，疫情爆發後，有人說「病毒是我們對抗的敵人」，但對野生動物保育工作者而言，其實病毒本就是於生活中、再正常不過的存在，「重要的是讓大家知道，我們為什麼會遇到這些新型病毒，而我們在甚麼樣的狀況下，又增加了病毒傳染的機會。」

如書中便指出，1975年出現的萊姆病，病原體本住於蜱蟎體內，人類若太頻繁親近野生動物，或是受蜱蟎叮咬，萊姆病病原體便會趁機進入身體內。林大利表示，大自然中擁有非常多未知的病原體，當人類與大自然間的關係失衡，如想要濫捕野生動物、掠取太多自然資源，就極有可能引發下一場大流行。

林大利表示，世界發生非常多次傳染病，但每一場傳染病也都讓人類學到新的防疫方法，如鼠疫讓我們學會封城及隔離措施、西班牙大流感讓我們學會戴上口罩。《病毒不是故意的？！》去年4月著手規劃，沒想到出版時，台灣再次陷入疫情中，希望以書中篇章〈一邊防疫，一邊療傷〉，勸勉彼此在防疫壓力下都「辛苦了」，相互體諒與包容。

生動易懂的圖像在《病毒不是故意的？！》中成文字大大的助力。長期以繪畫推廣動物保育的玉子，過去就讀植物病理系，本以為畢業後就能將病毒、微生物等微觀所學拋諸腦後，但因此次創作及疫情襲來，又讓她感受到「這些小東西真的存在於我們生活中，而且很重要。」

玉子表示，創作過程中不乏歷經重拾舊課本研讀知識、轉化為圖像的歷程，對於幾乎日日看防疫記者會的大眾來說，也許了解何謂「壓平曲線」、何謂「全面普篩」，但小朋友未必能立刻理解，期待藉由圖像式說明，能讓更多兒少族群理解與吸收。