外界質疑漢翔公司千名人員打疫苗的依據，漢翔人士說，這1千餘名施打疫苗，都是參加F-16V戰機性能提升，以及勇鷹高機生產線的工程人員，漢翔有7500人，不是人人都施打。漢翔董事長胡開宏也沒有列在施打疫苗名單中，所以胡開宏沒有打。

漢翔人士說，胡開宏上任之初，都是天天睡在F-16V棚廠裡，24小時緊盯性能提升案的進度。

胡開宏近日發了兩封信給漢翔員工，一封是給可以施打疫苗的，一封是給還不能打的。他說，因為執行專案的需要先行施打疫苗，也提升了公司整體的防疫能量。胡開宏表示，其他尚未施打疫苗的同仁也切勿浮躁驚慌，公司已持續地向相關部門，全力爭取中央指揮中心儘早配發疫苗，請大家稍安勿躁。

胡開宏在公開信說，公司也不斷加快其他防疫措施及建置防疫能量，近日內公司已設四個快篩點，相關硬體配備、標準都會統一，人員訓練、試劑、廠護預防注射等也已經到位，且快篩之執行均有SOP作業；此外公司同時規劃三個疫苗注射點，相關場地及硬體相關設備，亦均設置完成備便。