曾主持《天天開心》、以《鳥來伯與十三姨》等戲劇走紅的資深藝人長青，驚傳16日下午與世長辭，享壽76歲。他的女兒在臉書哀慟發文，透露父親16日下午離世，雖晚年生活無虞，但仍有宿疾纏身。演藝總工會理事長康凱表示，接到消息後已透過台中分會夥伴去聯絡上長青老婆鍾淑雅，證實是他是因為心臟宿疾病逝，並強調與疫情無關。

「鳥來嬤」吳敏表示接到記者詢問時，驚訝表示自己還不知情，她說兩人因為都住在台中市，所以常常聯絡，兩人還會一起去豐原做商演，上次見面是過年前，後來大家都各忙各的，加上這一個月都不能出去，已經好一段時間沒有消息，沒想到接到這噩耗。她說長青是一個個性很開朗、對朋友很好的人，知道他的心臟一直都不太好，多年前還裝了機械式心臟輔助裝置（心臟幫浦）。

黃西田是長青演藝事業上的貴人，也是長青女兒的乾爹，他透過老婆表示，當年因為自己人在南部作秀沒空接演，因此把長青介紹去拍《傻女婿》，結果他一炮而紅。黃西田難過表示，這些年他的一些好友從豬哥亮、賀一航、長青一個個都走了，真的很感傷。黃西田第一時間就說，長青過世不可能跟疫情有關，應該是心臟問題，「之前他已經兩次因為心臟問題緊急送醫，曾在洗澡時突然休克，差點掛掉，除了心臟之外，沒聽說過他有什麼健康問題。詳細狀況還要連絡他女兒才知道」。

曾與長青在《鳥來伯》合作多年的澎恰恰表示，當時兩人大多只有錄影時會見面，跟他演戲很過癮，這些年都沒有聯絡，很少見到面，除非在外場活動遇到，聽到消息很難過，希望家屬保重。

長青本名吳新三，出道57年，當年因演出《傻女婿》中的「水蛙土」爆紅，演藝事業一如藝名「長青」，除了《傻女婿》一演5年，主持《天天開心》12年，在《鳥來伯與十三姨》飾演香腸伯也是一演就5年，都屬長壽劇、長壽節目。