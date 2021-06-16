花蓮縣內15間善心企業集資採買防護衣、醫療口罩及防護面罩等，贈送給花蓮縣消防局。（羅亦晽攝）

消防隊員在第一陣線接送患者就醫，本土新冠肺炎疫情爆發，身上防疫配備的消耗量隨出勤次數爆增許多，數量十分可觀，花蓮縣內15間善心企業集資近40萬元，採買防護衣、醫療口罩及防護面罩等，贈送給花蓮縣消防局，盼能成為一線人員的後盾，齊心度過疫情危機。

花蓮縣消防局今在消防局門口簡單舉辦捐贈儀式，在地善心企業、團體及人士等共15位，共集資386080元，採買1200件防護衣、1200個醫療口罩及800只防護面罩，由發起人宏帷建設公司董事長莊鵬霖及牽線人鼎立工程行負責人黃鼎淇贈送給消防局，局長林文瑞代表受領。

在新城鄉北埔分隊擔任義消的黃鼎淇說，這陣子疫情嚴峻，日前和莊鵬霖討論是否捐贈消防人員防疫物資，讓他們在救護時，可以做好自我防護，他也很樂意幫忙，召集願意一同加入捐贈行列的14家企業。

黃鼎淇說，詢問消防局，發現他們目前最需要的是防護衣、醫療口罩及面罩，因此依照他們需求來幫忙，未來只要有需要，大家也會盡己力持續幫忙。

林文瑞說，自5月中旬疫情爆發以來，為避免確診病患或疑似患者經個人交通工具或搭乘大眾交通工具前往就醫，以致交叉感染，所以皆由消防局派遣救護車運送，而同仁在運送過程中，除穿防護隔離衣外，也會帶著防疫面罩，同時配帶一層醫療口罩及一層N95口罩，避免被感染。

林文瑞說，每當出勤同仁回來後，這些防護配備都進行後續的作業，每出勤一趟至少會有4套防護配備會消耗，曾有一天一次報廢掉5、60套，使用量極大，礙於公部門經費有限，無法即時補足，感謝善心企業有錢出錢，有力出力，守護花蓮。