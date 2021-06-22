伴隨疫情升溫，篩檢、施打疫苗需求大增，身為「社區好鄰居」的永慶房屋力挺第一線防疫人員，免費贊助防疫帳篷、防護面罩、餐點、礦泉水等資源，以實際行動力，為前線的醫警人員盡一份心力。

攜手光武里里長韓修和 贊助醫院防疫帳篷打疫苗

6月15日起全國啟動大規模施打疫苗計畫，永慶房屋仁愛圓環店第一時間接到台北市光武里里長韓修和的通知，在1小時內搭設完帳篷提供中心診所醫院，讓長輩在外排隊拿號碼牌時，不會曬到太陽、避免室內群聚，前來施打疫苗的陳媽媽特別謝謝貼心的韓里長和永慶房屋！也有陪同長輩的家屬分享：有帳篷提供遮蔭，動線規劃良好，爸媽順利完成接種！

施養性院長提到：感謝永慶房屋相挺，提供帳篷讓戶外區環境變舒適，我們更加裝冷氣，使長者不用在大太陽下苦等叫號、寫資料，加速行政流程。

深耕東區的韓修和里長分享，這次接獲醫院需要協助帳篷，我立刻就想到永慶應該可以幫忙！雖然天氣炎熱，但有永慶房屋仁愛圓環店的協助，不只光武里，更讓建倫里、建安里、誠安里、昌隆里、仁愛里、義村里的長輩們，可以順利地施打疫苗，非常感謝永慶夥伴們熱心相助。

陳俊佑店長更與店內夥伴親自到場送上50份蛋糕餐點和紅茶，準備礦泉水、面紙及濕紙巾等物資，提供長者和醫護人員使用。陳俊佑表示，醫護人員扮演重要的防疫角色，看見他們為防疫任務常常廢寢忘食，希望用餐點送愛，感謝醫護人員付出，為社會善盡企業責任，同時盡點微薄心力，溫暖醫護朋友們的胃，讓他們享用餐點時可以加滿元氣！

天氣炎熱，永慶房屋仁愛圓環店現場提供礦泉水、面紙、濕紙巾，讓有需求的民眾和醫護人員可以使用。(圖/永慶房屋提供)

為長者降溫 永慶夥伴協助撐傘擋豔陽、指引動線

此外，在仁愛國中也可看見永慶房屋提供帳篷，永慶房屋大安店店長吳竹武表示接到中山醫院人員來電，希望協助支援3頂施打疫苗的帳篷，不過到了現場架起棚架後，院方希望能夠再增加3頂，因此立即應變，趕緊請廠商協助，前前後後在3個小時內快速搭建好6頂帳篷，醫院人員紛紛豎起大拇指說「永慶太有效率了吧！」

隔天一大早，店長吳竹武及大安店同仁主動到中山醫院疫苗施打現場發放防護面罩，供民眾免費索取，也因擔心高達38度的炎熱氣溫讓排隊長輩中暑，永慶房屋的夥伴們不僅幫忙為長輩撐傘遮陽，看到有坐輪椅或行動不便的阿公阿嬤，更主動上前幫忙扶著長輩緩緩走過操場跑道，引導他們到疫苗施打等候區，減輕醫護人員負擔，讓長者和家屬們備感窩心！

減輕醫護人員的工作負擔，永慶房屋大安店同仁現場協助引導動線和陪伴長者。(圖/永慶房屋提供)

同島一命 以實際行動為防疫出力

永慶房屋長期積極參與地方活動，社區服務不遺餘力!這次碰上國內疫情大爆發，不僅醫院、衛生所、診所需要防疫帳篷進行快篩、疫苗施打，團結抗疫的最前線，還包括辛苦的警察同仁，也使用帳篷進行防疫宣導、市場人流管制。從去年2月疫情爆發以來，永慶房屋支援各地防疫帳篷需求突破300頂，歡迎有需要的單位洽詢雙北各門店，期盼以行動力支持力挺，拋磚引玉體恤第一線防疫人員的辛苦，一起做醫護、警察強而有力的後盾。

永慶房屋支援各地防疫帳篷需求突破300頂，讓長者不用曬太陽，可以在有遮陽處等待休息，相當貼心! (圖/永慶房屋提供)

另外，中山醫院在仁愛國中也有防疫帳篷需求，鄰近的永慶房屋大安店立即支援，吳竹武店長指出，原本接到醫院人員來電，希望協助提供3頂施打疫苗的帳篷，不過到了現場架起棚架後，院方希望能夠再增加3頂，因此馬上應變，趕緊協調廠商，前前後後在3個小時內快速搭建好6頂帳篷，醫院人員紛紛豎起大拇指說「永慶太有效率了吧！」

施打疫苗當日早上，店長吳竹武及大安店同仁主動到現場發放防護面罩，供民眾免費索取，也因擔心高達38度的炎熱氣溫讓排隊長輩中暑，永慶房屋的夥伴們不僅幫忙為長輩撐傘遮陽，看到有坐輪椅或行動不便的阿公阿嬤，更主動上前幫忙扶著長輩緩緩走過操場跑道，引導他們到疫苗施打等候區，減輕醫護人員負擔，讓長者和家屬們備感窩心！

從去年2月疫情爆發以來，永慶房屋支援各地醫院、衛生所、診所、警察的防疫帳篷需求突破300頂，社區服務不遺餘力，期盼以行動力持續力挺，拋磚引玉體恤第一線防疫人員的辛苦，歡迎有需要的單位洽詢永慶房屋雙北各門店。