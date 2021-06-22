（14:50更新）梅雨滯留鋒及西南風影響，又一波雨勢來襲，且雨越來越大！氣象局將宜蘭升級為豪雨，大雨特報新增苗栗，目前北北基、苗中彰投雲嘉南、花蓮12縣市大雨特報，宜蘭、高屏豪雨特報，同時針對「宜蘭縣」發布大雷雨即時訊息，持續時間至15時00分止

宜蘭有大雷雨。（翻攝自氣象局）

鋒面加西南風影響，15縣市豪大雨。（翻攝自氣象局）

氣象局指出，滯留鋒面及西南風影響，易有短延時強降雨，今(22)日宜蘭縣、高雄市及屏東縣有局部大雨或豪雨，苗栗至臺南、南投、花蓮、基隆北海岸地區及大臺北山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防淹水。

氣象局表示，今天滯留鋒面影響加上西南風偏強，凌晨開始中南部再度出現局部大雨及豪雨，大台北在上午也有一波明顯的雨勢，由於大氣環境不穩定，各地出現陣雨或雷雨的機率高，降雨屬於一陣一陣，當中也有雨停的空檔，只是一但有對流發展並通過時，就容易出現短延時強降雨，西半部及東北部也有局部大雨或豪雨發生的機率伴隨劇烈天氣現象。

天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」也在臉書指出，今天午後至晚間鋒面接近台灣，雨勢加劇，北部、東半部地區有陣雨或雷雨，且容易出現短延時強降雨，今明兩天鋒面影響最顯著。

雨量部分，今天累積雨量最多的地區在中南部，台南、高雄、屏東，雨勢最劇烈，今日累積雨量第一名是高雄多納林道149毫米，其次是台南官田137.5毫米、高雄山林區集來里126毫米。全台15個測站累積雨量破百。而屏東春日鄉則在過去48小時下了388毫米，台南南化372.5毫米，非常驚人。