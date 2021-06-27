今(27)日西南風增強影響，南部地區容易出現陣雨或雷雨，當對流發展旺盛時，容易出現短延時強降雨及局部大雨，南部甚至有局部豪雨發生的機率，中部及苗栗地區也有機會出現陣雨或雷雨，不過較為局部且短暫，其他地區則為多雲到晴；今天中南部高溫約30、31度，北部及東半部在33至35度，東南部有焚風發生的機率，要多加留意。

氣象局預報員官欣平表示，今天主要西南風影響，預計將一路影響到月底，7月初隨著高壓增強，屆時天氣型態將轉趨穩定，以目前來看，較多雲系分佈在偏北海域，伴隨鋒面建立與移動，但目前對台灣沒有明顯影響，主要影響還是來自西南風帶來的一波波雲系，中南台灣為影響區域，這幾天苗栗以南到30日前會有雲多偶陣雨的情況，台南、高屏今天下半天到明天白天還是要留意會有局部大雨，甚至豪雨可能性。

官欣平指出，北部、東半部今天溫度以暖熱為主，受沈降作用影響，高溫約33到35度，月底甚至有36度高溫出現，東南部地區有焚風發生的機率，氣象局已針對台東縣地區發布黃色高溫燈號，下午山區有午後熱對流，宜蘭、花蓮、北部近山區平地都有可能有午後雷陣雨現象，也有局部較大雨勢出現。

明(28)日之後水氣減少，7月2日前雖然還有局部大雨或豪雨，但也將轉為午後熱對流發展為主的天氣，7月3日後因為高壓偏強，各地以午後雷陣雨為主，不過大多穩定晴朗。

此外，台中以北、基隆北海岸、東南部(含綠島、蘭嶼)、恆春半島及金門、馬祖易有8到9級強陣風，大台北地區陣風也較強；今年第５號颱風「薔琵」位於台北東北東方1950公里之海面上，以北北東方向朝日本東方海域移動，對台灣無影響。