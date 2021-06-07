一名家住屏東的男子，在網路上結識住在台東的未滿14歲少女，某日晚上開車前到台東載少女回到家後，兩人在住處發生性關係，但少女不願回家，男網友又載他前往汽車旅館，未料卻「吃好道相報」，找來自己友人一起到摩鐵，兩人竟然1天「大戰」3回合，高雄高分院依妨害性自主罪，分別判兩人有期徒刑4年和6月，可上訴。

根據判決書記載，一名男性網友於108 年4 月28日駕車前往少女網友位在台東縣之住處，載少女到屏東縣之住處內，兩人在竟然在房間內偷偷發生性關係。事後男網友就駕車載少女返回台東住處，但到達台東時，因少女表示不願意回家，男網友又載少女返回屏東。

接著去屏東市某處接另一名男友上車，三人於當天凌晨一同前往某汽車旅館 休息，事後到場的男子，雖不知少女未滿14歲，但從少女之容貌外觀看似年幼卻仍色慾薰心，與少女當場床戰。

男網友見友人與少女在一旁大戰後，自己也受不了，在對方結束後，繼續與少女發生性關係，隔天上午，男網友載著友人離開汽車旅館送他返家，回到汽車旅館後，又繼續與少女大戰一回合。

事後女方回到家後，神情有異，在父親追問下才得知上情，父親得知少女與網友離譜行徑後，氣得立刻帶著女兒前往警局報案。

屏東地院審理後，判處男網友3罪3年2月，併執行4年，但友人則處徒刑6月。2人不服上訴。高雄高分院審酌，被告2 人明知少女尚未具有完全成熟之性自主同意能力及判斷能力，兩人為滿足一己之私慾，竟分別與少女為性交行為3 次、1 次，法紀觀念淡薄，且嚴重影響甲女身心之正常發展，但被告2 人於犯本案之前均無刑事前科，素行均尚稱良好；犯後並坦承犯行，知所悔悟，但因賠償金額意見之出入而未能與被害人達成調解，但仍可見其悔意，因此駁回上訴。

(中時新聞網)