新冠肺炎肆虐全球，台灣守了1年多仍淪陷，本土疫情至今仍是日日破百，全台三級警戒持續至6月28日，各級學生則是「停課不停學」，採取遠距教學維持課程進度，不料卻也紛紛傳出「另類災情」，饒舌歌手蛋堡(杜振熙)在家走動，意外入鏡女兒的遠距教學，慘況讓他欲哭無淚，痛呼：「這場遊戲，沒有人是贏家」。

饒舌歌手蛋堡本名杜振熙，從高中開始玩饒舌，並於2008年正式推出單曲，唱作俱佳，除了自己創作自己唱，還與張惠妹、徐佳瑩、方大同、葛仲珊、韋禮安、Leo王等知名歌手合作，蛋堡推出專輯、創作連年入圍金曲獎，今年更以饒舌歌手身分入圍最佳華語男歌手獎，實力備受肯定。

饒舌歌手「蛋堡」在毫無意識情況下，全裸入鏡女兒的視訊課程。(中時資照片)

而蛋堡除了做音樂，也經常透過社群分享生活日常，前天(6/11)他貼了IG現實動態，發表一件「悲報」，透露女兒「蛋花」在家遠距線上課，「我剛在沒有意識的情況下，全裸入鏡小妹的線上教學了」。

更慘的是，蛋堡透露他不是快速經過視訊課，而是「站在那有一下下」，等同被鏡頭前上課的全班師生都看光光，當他意識到此事時，後悔已經來不及，蛋堡為此開了IG投票，詢問「不要檢討受害者，請問受害者是？『老師及全班同學』或『SOFT LIPA(蛋堡英文藝名)』」，最後公布了結果，55%的網友認為老師及同學受害較深，讓蛋堡悲吐：「這場遊戲沒有人是贏家」，視訊上課災情笑翻眾人。

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