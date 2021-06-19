天后那英踏入演藝圈34年，在音樂事業上成就非凡，近年來也經常被邀請擔任選秀節目評審或老師，直到今年初加盟《乘風破浪的姐姐2》當參賽者，展現有別於過往形象，又成功圈粉無數，最後更奪下第一名。53歲的那英有一對寶貝兒女，日前在節目上意外曝光14歲女兒真面目，女兒犀利談吐也讓現場一度超尷尬。

在《乘風破浪的姐姐2》結束後，那英在節目中的綜藝感，讓她獲得不少綜藝節目邀約，日前參與實境節目《嚮往的生活》，和其他藝人到「蘑菇屋」共同體驗鄉村生活；而和那英同期的來賓還有男星何炅和女演員張子楓，她在節目中突然和14歲女兒打視訊電話，意外製造不少笑料。

那英在節目上和14歲女兒視訊，讓她意外露面。(圖/ 摘自東網)

53歲的那英有一對寶貝兒女，但她鮮少讓小孩曝光在螢光幕前，沒想到她在《嚮往的生活》中和14歲女兒視訊，手機螢幕上清楚看到女兒清秀的真面目，留著一頭中分長髮；那英也讓女兒和何炅跟張子楓打招呼，而張子楓是那英女兒的偶像，青春期少女見到偶像難免慌張，居然脫口說了一句：「妳的笑好可怕，在《唐人街探索》」，沒想到讓現場氣氛瞬間凝結，張子楓也一臉尷尬。

一些網友看完節目後，對於那英女兒的反應都覺得相當好笑，因為向偶像說她好可怕，真的不像是稱讚，「女兒講話跟媽媽一樣犀利啊」、「身教果然不一樣」、「滿直接的，跟那姊很像」、「下次可以婉轉一點」、「這樣那姊女兒算追星成功嗎？」。