在寶寶還在牙牙學語的階段，雖然說的都是簡單的單字，有時根本聽不清楚，還是有不少父母希望自己聽到的第一句話是爸爸或媽媽，但國外一名母親卻在寶寶第一次開口時聽到相當清楚的「救我」兩個字，讓她聽到後毛骨悚然，將寶寶帶去醫院檢查後發現她的身體真的有狀況。

根據英國媒體《鏡報》的報導，一名TikTok帳號為「@shawnaannie」的女網友沙娜安妮（Shawna Annie），日前在網路上分享了一段她與女兒互動的影片。沙娜安妮前年生下女兒後，就十分期待寶寶叫她媽媽，在寶寶1歲時沙娜安妮拿出手機打算將寶寶首次開口說話的畫面錄下來，沒想到女兒一開口不是叫她媽媽，而是相當清楚的「救我，媽」，沙娜安妮當下被嚇了一大跳。

而這段令人感到害怕的影片曝光後，吸引超過百萬人分享轉發，紛紛留言「天哪！她說得太清楚了」、「完全不像一個嬰兒會說出來的字」、「我聽到也覺得可怕」。

沙娜安妮後來再度錄影說明，當時她與丈夫也感覺到不對勁，帶著女兒前往小兒科診所檢查，沒想到醫生竟表示聽到寶寶的心臟有雜音，建議轉診至心臟科，經過心臟科醫師的檢查後發現她的心臟有問題，因此緊急為寶寶安排心臟手術。而寶寶動完手術後恢復健康、一切正常，目前已經2歲了，但沙娜安妮仍然無法忘記聽到女兒第一次開口「呼救」的場景。