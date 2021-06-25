我國新冠肺炎疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心5月中旬將全國升級為三級警戒，各部會隨即祭出多個紓困方案，但遲遲未對按時計酬的時薪勞工紓困，勞動部因而透過就業安定基金提供1萬元的「部分工時受僱勞工生活補貼」，預計28日開放民眾申請，但因採計為4月30日有就業保險資格，就業保險法明定15歲以下及65歲以上勞工及外國人不得參加，因此高齡時薪勞工、外國學生來台打工也領不到1萬元生活補貼。

據勞保局統計指出，65歲以上且投保薪資在2萬3100以下的勞工人數達2萬7893人；另據勞動部統計發現，截至今年4月底領有工讀有效許可的僑生、華裔學生及外國留學生人數達2萬9939人。這還不包括領取老年給付再度就業的民眾，初估這樣就排除掉逾5萬人。

勞動部勞動條件及就業平等司司長黃維琛表示，此次部分工時受僱勞工生活補貼針對的是在4月30日有投保就業保險、且投保級距為2萬3100元以下的勞工，至於如果領有老年給付或65歲以上勞工因未能參加就業保險，則會有其他社會保障，因此未能領取此次生活補貼。

黃維琛說，至於外籍學生打工也因就業保險法限制不得加入就業保險，因此也無法申領部分工時受僱勞工生活補貼。

至於此次「部分工時受僱勞工生活補貼」未如「自營作業者生活補貼」排除各類所得在40.8萬以上勞工的排富，黃維琛說，在此次部分工時生活補貼有類似排富的設計，如果勞工除了時薪工會加保外，另外還有工作但投保級距在2萬4000元以上薪水，那也會予以排除。

黃維琛指出，如果時薪勞工遭實施減班休息也可適用發展署的安心就業計畫、充電再出發計畫，或是可以選擇安心即時上工等相關計畫也能適時提供協助。