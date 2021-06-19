台大雲林分院長黃瑞仁今（19日）語重心長呼籲民眾千萬不要以為現在疫情緩一點可以晚接種疫苗，一定要利用上天給的時間盡快接種，如果近期身體狀況覺得不太舒服、怪怪的，可以緩個一兩天到一兩個禮拜，等體力好的時候再接種疫苗，都可以和醫師討論。

雲林縣長張麗善今天下午舉行線上防疫記者會，邀請台大雲林分院長黃瑞仁以醫者的角度宣導接種疫苗的重要性。

黃瑞仁表示，這一波疫情有2個重要訊息必須注意，一是過去一年來台灣民眾幻想可以免於新冠肺炎疫情，但是大家眼睜睜見證全世界流行疾病爆發，對於台灣醫療資源最充足的雙北都造成全面性重大的衝擊，這是我們必須緊記的教訓。

他說，第二個訊息是，這一波英國的變種看起來稍微緩和，民眾心存「是否可以晚一點施打疫苗」，萬萬不能夠這樣想，想圍堵新冠肺炎，只有兩個方法，第一是如果你有疑慮的話先做快篩檢測，第二個方法就是前面接種疫苗。他要呼籲雲林鄉親一定要利用這個上天、上帝給的時間，趕快接種疫苗，增加自己的保護力，才能夠免除於疫情的威脅。

黃瑞仁說，他目前擔任台灣重症醫學會的理事長，關於高齡者接種疫苗，醫界也很多討論，著重於兩個議題，第一台灣的醫療理論上可說是非常好，為何這一波的死亡率還是偏高？第二，苗接種後猝死的個案每天都有新增，到底是發生了什麼事？

黃瑞仁提醒鄉親，第一，接種疫苗的時候，如果近期的身體狀況覺得不太舒服怪怪的，可以跟醫師討論是不是晚個一兩天到一兩個禮拜，等體力好的時候再接種疫苗。第二，天氣炎熱會有脫水的可能性，疫苗接種後一般都會建議所有人多喝水，也就是避免天氣炎熱，產生不必要的副作用。

黃瑞仁說最近常常被問到的問題，民眾看到死亡案例這麼多，可不可以只打一劑就好？根據國際上的臨床試驗，以AZ疫苗為例，打完第一劑的保護力只有6成，打兩劑可以避免住院併發成重症的保護力可達到9成，數據非常明顯，大家千萬不要打折。

他強調，根據全世界的臨床試驗數據，AZ疫苗第一劑打完之後有一些反應，第二劑反應通常更為輕微，打第二劑時通常是沒甚麼問題。