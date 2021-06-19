張郁婕跟劇中爸爸霍正奇開心合影、賴慧如開心跟王燦交杯酒。（民視提供）

張家瑋開心把劇中的自畫像帶回家珍藏、GIno跟張郁婕開心拿殺青紅酒合影。民視提供

王瞳（左）跟顏曉筠（右）開心跟接下製作人送的殺青紀念紅酒。

江俊翰（中）在劇中和黃瑄(左)、李又汝(右)有許多愛恨糾葛，爆接下來劇情很精采。

黃文星與劇中四位女人，左起是飾演他妹妹的郭亞棠、第一任老婆蘇晏霈、第二任老婆張家瑋、第三任老婆夏宇禾。民視提供

民視8點檔《多情城市》進入尾聲。全劇歷經2019、2020到2021年，時值新冠肺炎嚴峻時刻，考量防疫優先，民視將不辦殺青宴，由製作人蕭大陸代表送上紀念款紅酒給幕前幕後人員。

《多情城市》製作人蕭大陸表示，紅酒是民視以及三位製作人對團隊的感謝之意，希望疫情趕快趨緩，若有機會還是想請所有人喝「殺青酒」，感謝每位參與者這2年打下的好成績。

已和蕭大陸登記結婚的侯怡君，目前是備孕狀態，她先前說殺青後，真的要好好安排人生計畫，期待明年能過母親節，也盼外界祝福她。她劇中演活堅毅不屈的台灣媽媽「陳秋鴻」，被網友封為「多情最偉大的媽媽」。

侯怡君說，感謝這些粉絲2年多的陪伴，也是演員賣力拍戲的動力，很謝謝觀眾支持。這一次拿到特別有意義的殺青紅酒，很感動，也期待未來再跟觀眾見面。

王瞳則說第一次收到戲劇的紀念酒，格外有意義，希望疫情趕快平息，大家恢復正常生活，期待再相聚時刻，殺青後想好好補眠跟追劇，把要做的演員課程補齊。顏曉筠表示很高興在《多情城市》認識這麼多這麼棒的演員前輩，給她許多鼓勵，會繼續再接再厲。

從千金傲嬌女變成懂得付出愛的張家瑋，表示戲已殺青，但還沒播到完結篇就無法放鬆，她會等到真正大結局後，才會好好睡個覺，也感動說「真的很喜歡這樣的結局，至於最後情歸何處，還是要賣個關子」。當大家開始整理棚內物品，她也把劇中趙崇昇替他做的畫帶回家，她說這是跟殺青「酒」一樣值得紀念的禮物。

飾演討論度居高不下的「世紀渣男」黃文星，不捨戲將落幕，與劇中跟他互動最多的四位女星合影，包括初戀女友也是第一任老婆蘇晏霈、第二位是千金女張家瑋，第三位是一起使壞的夏宇禾，第四位是劇中小妹郭亞棠。「多情加堯」讓黃文星笑說，如果戲再繼續下去，劉加堯可能會破紀錄，活脫脫是劇中的萬人迷。

演活「江慧君」的賴慧如感謝第一次拍八點檔連續劇就有這麼多的收獲。搭檔王燦則感觸良多，自己一度是大魔王，最終還是能為終結加堯盡一份力。

江俊翰搶先拿到殺青紀念酒，但在劇中跟初戀黃瑄及老婆李又汝的愛恨糾葛，觀眾要鎖定到最後一刻。飾演霍正奇小女兒的張郁婕開心又不捨，直說第一次的八點檔的體驗就交到許多好朋友。