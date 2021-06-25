美國總統拜登宣布和參院跨黨派小組就基礎建設達成了一項規模近6000億美元的協議，經濟樂觀浪潮的推動下，基建概念股喜，帶動美股四指數收揚，台股同步開高，早盤在電子、運輸、鋼鐵三箭齊發下，指數一度大漲190點、最高達17597點，午盤後漲幅收斂，終場收漲95.03點、報在17502.99點、成交量4762.62億元；周線連6紅、本周指數漲184點。

電子股回溫，台積電(2330)震盪高開，股價最高598元，尾盤漲幅收斂、收漲0.17%、報在591元，大立光(3008)開高走高，終場大漲逾4%、收在3085元。

今日電子股焦點集中在車電、記憶體以及光學鏡頭，鴻海(2317)電動車MIH聯盟有美琪瑪(4721)、強茂(2481)、康普(4736)、飛宏(2457)攻上漲停。光學股玉晶光(3406)美系外資看好受惠新iPhone上市拉貨，加上虛擬實境(VR)、擴增實境(AR)鏡頭可望打入Sony等更多客戶，重申「買進」評等，目標價由507元調高至680元，今盤中最高來到598元，收漲7.69%；記憶體則由南亞科(2408)大漲逾3%。

運輸股今占資金比重32%、類股指數漲幅達4.95%，資金湧向散裝輪航運，新興(2605)、中航(2612)、志信(2611)、益航(2601)漲停作收，貨櫃三雄長榮(2603)、陽明(2609)列分盤交易，分別收漲5.2%、1.3%，萬海(2615)終場則高掛漲停273元，由於美國零售業庫存銷售比續創歷史新低，預期補庫存需求旺盛將推升貨載需求續強，貨櫃航運高運價現況將延續至第四季，可仍可留意股價後續表現；另外，宅配通(2642)5月自結獲利表現強勁，超過第1季獲利的5成，今天收漲約7.5%。

美國總統拜登與參院跨黨派小組就基礎建設達成協議利多，帶動基礎概念股報喜，鋼鐵股中的聚亨(2022)、彰源(2030)、新鋼(2032)、佳大(2033)、志聯(2024)、允強(2034)攻上漲停做收，春源(2010)、美亞(2020)漲幅也達4.5%，惟大型股中鋼(2002)收跌，鋼鐵類股漲幅整體0.5%。

分析師表示，拜登基建計畫達成協議，激勵美股勁揚，且台灣疫情降溫，加上時序步入商品備貨旺季，同時六月下旬季底法人作帳行情起動，台股仍維持高檔盤堅格局，且技術面來看，日KD交叉向上，盤勢偏多，惟目前盤面上強弱有別，類股表現分化，操作建議選股不選市，以報價概念股、高殖利率概念股及業績題材股為主。