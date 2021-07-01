時序進入7月，台股加權指數1日開在17801.19點，盤中高點17841.41點，再創歷史高。航運市況火熱，貨櫃三船開漲，早盤漲幅逾3％，航運股成交比重逾35％，其次是鋼鐵股，中鋼衝上40元關卡，帶動鋼鐵股股價一片紅通通，惟獲利了結賣壓湧出，早盤漲幅縮小至20點附近。

美股標準普爾500指數在月底和季底這天，連續第5個交易日刷新歷史收盤高，投資人在7月2日非農業就業報告前夕態度轉趨觀望。

道瓊工業平均指數6月30日終場上漲0.61％（210.22點）、收34502.51點。

那斯達克指數下跌0.17％（24.38點）、收14503.95點。費城半導體指數下跌0.11％（3.55點）、收3345.31點。

第一金投顧指出，台股成功創下歷史新高17797點，18000點關卡在望，創高之下，有望開啟又一波累股輪漲的循環，目前各種報價到第三季以前都將維持高檔，盤面熱絡的鋼鐵、航運報價停止上漲以前，不預設高點。

只是漲多之後，投資人宜審慎檢視手上持股基本面數字及未來展望，執行汰弱留強，布局第三季仍會向上的個股。

近期美國費半、那斯達克又創下新高，績優股整理中將是買點，選股上建議由業績成長強勁、且法人站在買方績優個股優先，目前鋼鐵、半導體、半導體設備、蘋概股、Miniled、驅動IC、快沖IC、MCU、車用半導體等產業展望樂觀，可從相關龍頭個股布局。

盤面資金於個股間輪流策動可望延續，第一金投顧建議偏多操作，唯須控制好資金水位與風險。