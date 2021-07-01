美股四大指數收盤漲多跌少，台股盤中電子股穩盤，傳產、航運領軍衝鋒，指數再創史上新高，目前最高來到17863點，估計量能超過6000億元。航運股今天再演噴發行情，貨櫃三王領軍下，類股漲幅超過8％，占大盤比重依舊維持在35％左右，玻陶類股也有超過5％漲幅，11點過後展開一波急殺，指數由紅翻黑。

今年台積電(2330)創高後，整個電子股陷入休息，盤面資金積極轉向傳產及航運股，持續反映貨櫃缺櫃與碳中和的議題。當沖集中在鋼鐵、航運等族群，成為內資及散戶的最愛，類股周轉率屢屢排盤面第一，雖然6月下旬部分電子股已有築底慢慢回升跡象，但資金活水不足動能依舊疲乏，短線仍由傳產、航運主導。

分析師認為，6月大盤的月線再度收紅，月線大漲687點，6月盤中的高點也突破4月高點，指數再創新高，顯示長線多方的氣勢仍未遭受破壞。就月線的技術指標來看，目前KD指標仍維持高檔鈍化，MACD柱狀體也沒有明顯回檔，RSI指標雖然沒越過4月高點，但已經較5月回升，且維持在80之上，技術指標也未見到回檔跡象。下半年即將電子股出貨旺季，若電子股可以配合基本面回溫，占大盤成交比重仍夠明顯回溫，大盤仍舊是有機會持續走高。