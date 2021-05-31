全國疫情強化三級警戒，外出應全程配戴口罩，未戴口罩者，不再勸導直接開罰，依傳染病防治法規定，得處以3000元以上至1萬5000元以下罰鍰。台中市警第五分局於29日2度查獲同1名外籍男子，未戴口罩在外遊蕩，屢勸不聽，連開2張告發單，函送衛生局依法裁罰，避免社區防疫破口。

台中市警第五分局指出，第五分局文昌派出所員警於29日凌晨4時許接獲民眾報案，有外籍男子未戴口罩在北屯區文心路與崇德路口遊蕩，警方抵達後告知台灣本土疫情升溫，外出應全程配戴口罩，然而該名35歲外籍男子情緒激動表示戴口罩無法呼吸等語拒戴口罩，且態度強硬拒絕接受警方盤查身分，遭警員帶回派出所查證身分。

警方指出，當時該名外籍男子先是在戶外被警方查獲沒戴口罩開罰，3小時後又被警方看到外籍男又沒戴口罩在崇德路上散步抽菸，並不斷表示COVID-19不是真的等語，這次警方除苦口婆心的勸導外，依法還是開出第2張告發單，希望他體悟台灣防疫相當嚴謹。

員警也對外籍男子勸說，在台灣疫情嚴峻期間當下，大家防疫不分國籍、做好做滿，戴上口罩，保護自己，也保護別人吧。

第五分局分局長林沐弘表示，現臺灣面對疫情各方面不容輕忽，防疫規定不分國籍皆應遵守，民眾外出就必須全程配戴口罩，且要將口罩戴好、戴滿，以免受罰。

(中時 )