國內疫情持續延燒，防疫三級警戒仍擋不了民眾群聚，高雄前鎮區1間宮廟，無視防疫規定聚集信眾誦經，遭到民眾檢舉，雖然現場8男女都有戴口罩，但已經違聚會規定，他們聽到每人將裁處6萬元到30萬元罰鍰，除露出驚訝表情，紛紛抱怨，「未免也罰太重」。

前鎮警分局前鎮街派出所接獲民眾檢舉，昨天晚上8點時許，指轄區內有私人神壇無視防疫規定群聚，前鎮街派出所長楊鴻景獲報後，即率領7名警員前往稽查。警方到場時，發現神壇前擠了一些人，現場除了20多歲的黃姓負責人，還有方姓、陳姓、朱姓、王姓、蕭姓、劉姓、莊姓等6男1女，總共8人在內誦經。

警方隨即要求神壇的負責人黃男先暫停誦經，雖然8人都有戴口罩，但當下也告知他們已違反非同住者室內不得超過5人聚集的防疫規定，警方蒐證後當場依傳染病防制法舉發8件，移請衛生局裁罰。

黃男等人也向警詢問罰鍰多少，警方指出，若裁罰成立，每人將可處6萬元以上30萬元以下罰鍰，黃男等人聽到這鉅額罰鍰後，每個人頓時間宛如驚嚇到，回過神後直說，「未免也罰得太重了吧！」

前鎮警分局也呼籲，目前疫情相當嚴峻，本土確診案例仍居高不下，尤其死亡案例每創新高，呼籲民眾在此艱難時刻切勿以身試法，務必遵守政府相關防疫規定，共渡難關

(中時 )