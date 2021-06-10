台南市學甲警分局9日晚間接獲民眾檢舉，在學甲公有市場前查獲5家攤商違規占用道路營業，其中1家還未落實實聯制。（讀者提供／張毓翎台南傳真）

台南市學甲警分局9日晚間接獲民眾檢舉，在學甲公有市場前查獲5家攤商違規占用道路營業，其中1家還未落實實聯制。（讀者提供／張毓翎台南傳真）

新冠肺炎疫情延燒，夜市被迫暫停營業，攤商只好各自尋生路「討生活」，有些攤商轉移陣地、改時段賣，或承租私人土地繼續營業，但也有業者未經核准、鋌而走險設置道路上；台南市學甲警分局9日晚間接獲民眾檢舉，在學甲公有市場前查獲5家攤商違規占用道路營業，其中1家還未落實實聯制，依法函送裁罰。

受到疫情影響，夜市攤商生計頓時全斷，不少攤商嘆很難謀生，有攤商說「不曉得何時解封，買來的食材放久壞掉，賠了很多錢」，還有人指「早市和黃昏市場都繼續開，為什麼夜市不行，非常不公平」。

山不轉路轉，嘉義縣朴子市文化里長楊石旭表示，像有一位他認識在夜市賣鐵板麵的業者，因疫情無法做生意，改向當地廟宇借土地，現在每天下午6點在廟埕廣場賣；有些人會以預約外送方式，開放民眾訂購。

但也有攤商另尋出路卻走錯路，仍是被開罰的情形。台南市衛生局8日公告，所有外圍攤商須落實實聯制，違者除可依道路交統管理處罰條例進行裁罰處1200元以上、2400元以下罰鍰外，亦可依傳染病防治法處3000元、以上1萬5000以下。

台南學甲警分局昨日下午5點多接獲民眾檢舉，指學甲公有市場前有夜市攤商擺攤且民眾群聚，警方獲報到場勸導，但攤商不肯離開，晚上8點多，警方第二次前往不再勸導，立即開單告發，當場開出5張1200元違規擺攤的罰單，其中1家因未落實實聯制，多收了1張3000元罰單。

(中時 )