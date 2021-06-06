新北市長侯友宜今（6日）主持防疫會議記者會表示，端午節將至，上周起即要求自治會配合管控所，至6月5日已開出325張稽查單，動員3600人次端午節前加強稽查。

侯友宜說，今天看起來確診個案有下降，但沒有大幅下降，還是跟病毒對抗，沒有壓到大幅下降，不能掉以輕心，要繼續低度活動，有效控制傳播鏈。

此外，剛好遇到端午節將至，侯友宜說，動員市府市場處、區公所、警察3600人次稽查傳統市場，強力要求再要求，目前有10個自主休市，還有一個停業、16處觀察中，大家一定要做到。

自治會可以提供不一樣的做法，依據地形這很重要，不僅QR掃描，還有戴口罩、維持社交距離外，每個人要有一個觀念，一次買一周不要每天買，攤商除了戴口罩還戴面罩這是對的保護自己保護別人。

侯友宜說，今天去水流公市場，很多市場管理不是只有單一方式，感謝公務員請不要返鄉拜託堅守崗位，市民要低度活動，不要再回故鄉了。

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(中時 )