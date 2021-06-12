湖內警方日前查獲一處民宅，內有民眾打麻將，排遣無聊。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

疫情緊張，且高雄市政府已公告禁止非同住者的室內非必要社交聚會。近來楠梓與湖內警方分別取締民眾於室內打麻將，排遣無聊，共開出10張舉發單，交由高雄市衛生局裁罰，可罰6萬至30萬元罰鍰。

楠梓警方於6月11日下午2時許，獲報到楠梓區和光街一處民宅，發現室內有6名男女與麻將桌一張，眾人正準備「開桌」，已明顯違反室內5人以上防疫規定，雖現場6人均有配戴口罩，警方針對群聚部分，依違反傳染病防治法，將6名男女函請衛生主管機關裁罰。

警方查獲當時，現場一名女子辯稱，協助不良於行的婦人擦拭身體；另有人稱剛送肉粽至該址時要如廁，即被警方叫住，眾人對於罰鍰一事請警方手下留情，但室內聚集超過5人是事實，也只能乖乖配合。

湖內方面，這4人於6月7日在湖內區中正路一段某巷弄內的民宅打麻將，警方到場時，為避免民眾從後門溜走，故兵分兩路，派便服警力到民眾可能進出的後門位置看守，沒多久，果然見到有人探頭探腦走出，上前攔查。

經了解，4名民眾因耐不住無聊，才會抱著僥倖心態，偷偷在自宅打衛生麻將，沒想到仍被正義的民眾檢舉，引來警方關心。員警離去前，也鄭重叮嚀民眾，現為防疫重要時刻，應避免非必要的社交活動，才能阻止病毒傳播。

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