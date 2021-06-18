警方於蔡嫌隨身側背包、車中起出大批安非他命、毒品咖啡包、吸食器等證物。（讀者提供／劉秀芬台南傳真）

防疫治安並重 台南市刑大逮藥頭

全民防疫戒備期間，台南一蔡姓藥頭以為警方專注防疫，趁機於各大汽車旅館、飯店販賣毒品牟利，經台南警方多次跟監蒐證，16日下午於高雄某旅館將他逮捕，查扣毒品咖啡包97包等證物，詢後依違反毒品危害防制條例嫌，移請台灣高雄及台南地方檢察署偵辦。

台南市警察局近來執行各項防疫勤務，仍不忘持續查緝毒品等重點工作，刑事警察大隊科技犯罪偵查隊接獲線報，蔡姓藥頭常於各大汽車旅館、飯店販賣毒品牟利，警方遂針對不法積極查辦。

經警方多次跟監蒐證，發現住永康的40歲蔡姓男藥頭為台南地方檢察署發布之毒品通緝犯，16日蔡嫌循往常販毒模式，進入高雄某旅館兜售毒品，警方見時機成熟，隨即派員在附近埋伏，待蔡嫌離開旅館時，旋即上前將其逮捕。

警方並於蔡嫌隨身側背包、車中起出毒品咖啡包97包（毛重共441.2公克）、安非他命2大包（毛重共179.2公克）、吸食器、磅秤、夾鏈袋等證物，詢後依違反毒品危害防制條例嫌移送法辦。

台南市政府警察局表示，疫情日益嚴峻之際，警方維護治安等重點工作仍未鬆懈，民眾若有相關不法情資可向警方報案檢舉，一起為大台南治安工作打拚。

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