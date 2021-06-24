桃園警分局23日晚間接獲民眾報案稱某停業小吃店傳出喧嘩聲及歌聲，經員警前往了解，發現店內3位民眾正在喝酒聊天，顯示店內確有營業，警方已依規定移請裁處，警方指出，桃園區自5月15日至6月24日累計已有21件違規營業。

桃園警分局表示，警方於23日晚間30分接獲民眾報案稱桃園區永樂街某停業小吃店傳出喧嘩聲及歌聲，經員警到場了解，發現該處所店家均已停業關門，僅有1家燈火通明，員警透過門縫見3位民眾正在喝酒聊天，隨即進入稽查，發現店內除喝酒外，唱歌相關設備均已開啟，顯示店內確實有營業行為。

警方指出，員警進入小吃店稽查時，包含負責人夏姓女子等3人都嚇了一跳，連忙辯稱只是朋友之間的聊天，夏女更誇張辯解是回店內收垃圾，並指出，員警稽查發現店內除有喝酒之外，卡拉OK主機、音響等均已開啟，夏女辯稱「只是開啟暖機，我願意發誓保證沒有唱歌！」

因相關事證顯示店內確有營業狀況，警方表示，員警已依規定製作紀錄表移請衛生局裁處，警方指出，自5月15日至6月24日止，桃園區違規營業案件累計達21件，平均2天查獲1件，而在21件案件中，養生館違規營業屬比例最高達6件，並呼籲業者，三級管制期間，應配合防疫規定，切勿違規營業。