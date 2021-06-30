財政部表示，所得稅結算申報將於今(30)日截止，財政部長蘇建榮率賦稅署長許慈美等前往台北國稅局信義分局及北區國稅局桃園分局關切民眾報稅情形，並對民眾配合防疫，依國稅局同仁引導，完成量測體溫、佩戴口罩及酒精消毒等措施，依序完成臨櫃申報服務，表達感謝。

財政部說明，截至昨日止，綜合所得稅已完成申報者達634萬件，較去年總申報件數638萬件僅剩下約4萬件還未申報，完成比率大約是99.37％，其中採稅額試算為207萬件、採網路申報件數422萬件，兩者合計為629萬件達成99.21％。

營利事業所得稅已完成結算申報約97萬件(已逾去年總申報件數96萬件)，2019年度未分配盈餘申報59萬件。

財政部進一步說明，所得稅結算申報期限僅剩今日，請尚未申報的民眾把握最後時間善用手機、平板或電腦於今日24時前透過網路完成申報，採網路申報(含稅額試算線上或電話語音回復)退稅案件可於7月30日退稅。

另醫事人員如因投入防疫工作未能於今日完成申報者，可於今年8月2日前檢附執業執照，就近到國稅局辦理綜合所得稅申報。

財政部指出，透過網路申報系統下載資料如需更正（如調整所得額、扣除額、扶養親屬等），可先完成申報，待疫情趨緩後再洽戶籍所在地國稅局辦理更正。

另民眾受疫情影響而有繳稅困難者，可至「財政部稅務入口網」申請分期延期繳稅，也可於戶籍所在地國稅局上班時間內以電話申請，其延期期限及分期期數，不受應納稅額金額多寡限制，最長可延期1年，分期3年(36期)。

財政部再次呼籲，請尚未申報的民眾把握今天最後時間，並多加利用稅額試算服務或網路進行申報。