因疫情關係，詐騙手法也出現新興防疫詐騙手法，中市警局提出三大預防懶人包。（霧峰分局提供／黃國峰台中傳真）

因疫情關係，詐騙手法也出現新興防疫詐騙手法，中市警局霧峰分局提醒，店家要不定期檢查貼於門口之QR Code，消費者要注意，傳送簡訊時，是否真的傳送到「1922」。（霧峰分局提供／黃國峰台中傳真）

疫情嚴峻期間，詐騙集團仍蠢蠢欲動，中市警察局霧峰分局吉峰派出所，趁著民眾打疫苗時，也來宣導防詐知識，日前到霧峰農工主動出擊，向民眾宣導新興防詐騙觀念，協助警察機關防治犯罪。

防疫期間，不少民眾分流上班、放無薪假，待在家裡的時間變多了，打電話、上網時間也變多了，而詐騙集團多以電話、網路為犯罪工具，且多以「假綁架」、「假檢警」、「假投資」、「解除分期付款」為主要手法。

警方指出，因疫情關係，詐騙手法也出現「假疫調」、「防疫物資一頁式網購詐騙」、「QR Code連結惡意網站」等新興詐騙方式。

警方近一步解說，詐騙集團會假冒疫調人員、網購賣家或是店家QR Code以電話、一頁式網頁、抽換店家QR Code等方式擾亂民眾思緒，使被害人無法冷靜思考、查證或判斷，情急之下而聽從詐騙集團指示，「操作ATM轉帳或匯款」、「交付個人財物、身分證件或融帳戶資料」、「QR Code連結惡意網站」等錯誤的決定。

吉峰派出所所長黃冠智表示，針對「防疫防詐」，警方提出三大預防懶人包：

一、假疫調—反問接觸的確診者是誰、不給帳戶不操作轉帳、撥打查證電話1922、165。

二、防疫物資一頁式網購詐騙—注意限時限量明顯不符市價出售之商品、只有網路客服沒有實體店面之公司、內容夾雜大量簡體字之網站。

三、QR Code連結惡意網站—店家務必不定期檢查張貼於門口之QR Code，以防遭不肖人士更換；民眾掃描及傳送簡訊時，務必注意是否真的傳送到「1922」，以免連結到高額付款號碼。