938件。（霧峰分局提供／黃國峰台中傳真）

霧峰分局5月20日起，全面加強機動測速照相等科技執法，該機動測速照相設備，可全天候、不受地形限制，由員警手動操作。（霧峰分局提供／黃國峰台中傳真）

十件車禍，九次快。根據霧峰分局統計，今年迄今發生12件死亡交通事故中，有四分之一與違規超速有關，為降低車禍發生率，霧峰警方5月20日起規劃各單位全面加強機動測速照相等科技執法，呼籲民眾勿超速、勿違規，小心警察在前面測速，傷了你荷包。

根據統計，交通事故發生的機率及嚴重的程度與車速成正比，尤其機車發生事故，所造成的死傷為更嚴重，就在上月16日霧峰大峰路上一輛汽車車速過快，失控撞上分隔島上的行道樹，整隻樹幹被包在車內，駕駛當場死亡，乘客1人也在送醫後不治，警方呼籲民眾於道路駕駛時應遵守相關速限，不要超速危險駕車，避免發生事故造成重大傷害。

為確保市民生命、財產安全，霧峰分局於上月20日起，全面加強機動測速照相等科技執法，迄今計取締5938件，比去年同期增加4688件，但部分民眾仍舊依然故我，沒有超速駕駛，是侵害他人路權之觀念，本機動測速照相，機動性高，可不定時更換執法地點，也不受地形及天候不良等限制，夜間或深夜時段也列入重點。

霧峰分局，呼籲民眾請勿超速，測速照相隨時就在你身邊。另外也特別提醒市民，霧峰區省道台3線（霧峰農工至烏溪橋路段）自7月1日起，路權主管機關，交通部公路總局第二養護工程處台中工務段，已將公告限速由70公里調降為60公里，請用路人注意，勿傷了荷包。